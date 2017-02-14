La promotora de Sabina denuncia la reventa de entradas de su gira por fraude y pide una ley que la regule
Acusa a la web Viagogo de "ofrecer pases de reventa para La Coruña que en realidad no existen". La comercialización oficial de tickets para ese concierto ya había sido suspendida previamente.
Europa Press
España-14/02/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Sabina tiene previsto actuar en La Coruña el próximo 22 de julio. | Imagen: flickr.com/pablogaleano (CC BY 2.0).
Los promotores de la gira de Joaquín Sabina Lo niego todo (TheProject, Get In y Riff) y la oficina de management del artista (Berry Producciones) se muestran «indignados con lo que está sucediendo con la reventa de entradas de la gira«.