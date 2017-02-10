La rebaja del Supremo de la multa a Iberdrola refleja la insuficiencia del marco sancionador
FACUA considera imprescindible un refuerzo de las multas y de la acción del regulador para evitar que se reiteren los fraudes masivos.
FACUA.org
España-10/02/2017
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La decisión del Supremo corrobora el comportamiento fraudulento de Iberdrola, pero rebaja la multa a la mitad. | Imagen: flickr.com/agirregabiria (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción considera lamentable que el Tribunal Supremo se haya visto obligado a rebajar la ya exigua multa impuesta a Iberdrola en 2012 por pasar a 268.001 clientes de la comercializadora de último recurso al mercado libre sin recabar previamente su consentimiento