Nuestras accionesEl TS confirma las irregularidades cometidas entre 2009 y 2010

La rebaja del Supremo de la multa a Iberdrola refleja la insuficiencia del marco sancionador

FACUA considera imprescindible un refuerzo de las multas y de la acción del regulador para evitar que se reiteren los fraudes masivos.

FACUA.org
España-10/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción considera lamentable que el Tribunal Supremo se haya visto obligado a rebajar la ya exigua multa impuesta a Iberdrola en 2012 por pasar a 268.001 clientes de la comercializadora de último recurso al mercado libre sin recabar previamente su consentimiento

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