La recién creada aplicación de mensajería para móviles Yo sufre su primer fallo de seguridad
Se ha descubierto un agujero en su código que permite sustraer números de teléfonos, mandar spam e incluso suplantar la identidad de los usuarios.
FACUA.org
Internacional-23/06/2014
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La nueva aplicación de mensajería Yo ha sufrido su primer problema grave de seguridad. Se ha descubierto un agujero en su código que permite sustraer números de teléfonos, mandar spam e incluso suplantar la identidad de los usuarios y mandar mensajes en