"La Sanidad Pública debe actualizar el catálogo de prestaciones ortoprotésicas"
El presidente de la Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica de Andalucía plantea la necesidad de "establecer el derecho del usuario a una copia de la receta médica por parte de la ortopedia".
FACUA.org
Andalucía-26/01/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
En julio de este año se aprobó en Andalucía el Decreto 132/2006 por el que se regulan los requisitos de instalación y funcionamiento de las ortopedias en esta Comunidad Autónoma. Este nuevo Decreto tiene como objetivo regular las condiciones que garanticen que e