EntrevistasAntonio José Jiménez Vilches, presidente de Asoan

"La Sanidad Pública debe actualizar el catálogo de prestaciones ortoprotésicas"

El presidente de la Asociación de Empresas de Ortopedia Técnica de Andalucía plantea la necesidad de "establecer el derecho del usuario a una copia de la receta médica por parte de la ortopedia".

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Andalucía-26/01/2007
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En julio de este año se aprobó en Andalucía el Decreto 132/2006 por el que se regulan los requisitos de instalación y funcionamiento de las ortopedias en esta Comunidad Autónoma. Este nuevo Decreto tiene como objetivo regular las condiciones que garanticen que e

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