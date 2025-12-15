Más noticias

La segunda mayor multa de la historia: Consumo sanciona con 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas turísticas ilegales

La sanción sólo es superada por los 108 millones de euros que el Ministerio impuso a Ryanair por el recargo ilegal del equipaje de mano.

España-15/12/2025

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a Airbnb la segunda mayor multa de la historia. La empresa tendrá que pagar más de 64 millones de euros por anunciar viviendas turísticas ilegales, una cifra que sólo tiene por delante los 108 millones de euros con los que mul

