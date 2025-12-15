La segunda mayor multa de la historia: Consumo sanciona con 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas turísticas ilegales
La sanción sólo es superada por los 108 millones de euros que el Ministerio impuso a Ryanair por el recargo ilegal del equipaje de mano.
FACUA.org
España-15/12/2025
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a Airbnb la segunda mayor multa de la historia. La empresa tendrá que pagar más de 64 millones de euros por anunciar viviendas turísticas ilegales, una cifra que sólo tiene por delante los 108 millones de euros con los que mul