La Setsi tarda nueve meses en retirar un número fraudulento denunciado por FACUA
La asociación había alertado de una publicidad engañosa de ofertas de trabajo donde tras contactar con un móvil se remitía a un 807, número de tarificación adicional.
FACUA.org
España-24/01/2013
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FACUA-Consumidores en Acción critica que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) haya tardado nueve meses en retirar un número fraudulento denunciado por la asociación.
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