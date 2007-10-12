La tarifa del gas natural del mercado regulado para consumidores domésticos y pequeñas industrias aumenta desde hoy un 3,14%
El Ministerio de Industria señaló que este incremento "es el reflejo de la reciente evolución al alza de los precios de referencia".
FACUA.org
España-12/10/2007
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Las tarifas de gas natural del mercado regulado para los consumidores domésticos y pequeñas industrias o comerciales aumentarán un 3,14% de media a partir de hoy, informó el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
El Ministerio de Industria indicó q