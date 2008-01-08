La tasa de ahorro de las familias españolas no alcanza el 10% de su renta
Aumenta la participación de los hogares en fondos de pensiones y el gasto en el consumo final.
FACUA.org
España-08/01/2008
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La tasa de ahorro de los españoles se situó en el 9,9% de su renta bruta disponible entre el cuarto trimestre de 2006 y el tercero de 2007. La cifra supone una caída de tres décimas con respecto al periodo precedente y vuelve a situarse a los mismos niveles que en el t