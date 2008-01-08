Más noticias

La tasa de ahorro de las familias españolas no alcanza el 10% de su renta

Aumenta la participación de los hogares en fondos de pensiones y el gasto en el consumo final.

FACUA.org
España-08/01/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La tasa de ahorro de los españoles se situó en el 9,9% de su renta bruta disponible entre el cuarto trimestre de 2006 y el tercero de 2007. La cifra supone una caída de tres décimas con respecto al periodo precedente y vuelve a situarse a los mismos niveles que en el t

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos