La tasa de ahorro de los hogares baja casi seis puntos en un año, hasta el 17,2%
Cifra 5,8 puntos inferior a la de hace un año como consecuencia del mayor consumo de las familias.
FACUA.org
España-05/10/2010
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La tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin fines de lucro se situó en el 17,2% de su renta disponible en el segundo trimestre de este año, cifra 5,8 puntos inferior a la de hace un año como consecuencia del mayor consumo de las familias, según informó