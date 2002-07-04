La Telefonía fue el sector más denunciado por los consumidores sevillanos durante el primer semestre de 2002
La empresa más denunciada es Retevisión, seguida de Telefónica de España.
FACUA.org
Sevilla-04/07/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha recibido durante el primer semestre de 2002 un total de 2.355 consultas y reclamaciones, un 12,6% más que en el mismo periodo del año pasado. La cifra de consultas planteadas por los consumidores ha sido de 1.908, m