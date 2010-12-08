La UE acaba con el secreto bancario en las investigaciones contra el fraude
Se busca mejorar la cooperación entre los Estados miembros y el intercambio de información para poder determinar correctamente la cantidad de impuestos que se les adeudan.
FACUA.org
Europa-08/12/2010
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Los ministros de Economía de la Unión Europea han aprobado por unanimidad una norma que acabará con el secreto bancario -todavía vigente en países como Luxemburgo o Austria- en las investigaciones contra el fraude y la evasión fiscal.
El objetivo