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La UE acuerda endurecer los límites a las emisiones industriales a partir de 2016

Se quiere mejorar la salud de los ciudadanos y proteger el medio ambiente reduciendo las partículas, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre que se emiten a la atmósfera.

FACUA.org
Europa-09/11/2010
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El Consejo de ministros de la UE aprobó este lunes sin discusión una directiva que introducirá límites más estrictos para las emisiones industriales a partir de 2016 con la que se quiere mejorar la salud de los ciudadanos y proteger el medio ambiente reduciendo

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