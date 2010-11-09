La UE acuerda endurecer los límites a las emisiones industriales a partir de 2016
Se quiere mejorar la salud de los ciudadanos y proteger el medio ambiente reduciendo las partículas, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre que se emiten a la atmósfera.
FACUA.org
Europa-09/11/2010
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El Consejo de ministros de la UE aprobó este lunes sin discusión una directiva que introducirá límites más estrictos para las emisiones industriales a partir de 2016 con la que se quiere mejorar la salud de los ciudadanos y proteger el medio ambiente reduciendo