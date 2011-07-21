La UE aplica desde hoy normas más estrictas para la seguridad de los juguetes
Las nuevas normas actualizan una directiva europea de 1998 para garantizar que los juguetes que se venden no suponen ningún riesgo para el niño ni pueden provocar lesiones.
FACUA.org
Europa-21/07/2011
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La Unión Europea aplica desde este miércoles, 20 de julio, normas más estrictas en relación con la seguridad de los juguetes comercializados en el mercado comunitario, con el objetivo de introducir «más obligaciones» y «responsabilidades» a