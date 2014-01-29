La UE aprueba la norma que busca acabar con los excesos en la concesión de créditos hipotecarios
Los Estados contarán a partir de ahora con un plazo de dos años para incorporar la directiva a sus respectivas legislaciones nacionales.
FACUA.org
Europa-29/01/2014
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Los ministros de Economía de la UE han dado este 28 de enero su aprobación final -con la abstención de República Checa, Luxemburgo y Letonia- la nueva norma cuyo objetivo es acabar con los excesos en la concesión de créditos hipotecarios como los que p