Más noticiasPrimera normativa europea en el ámbito hipotecario

La UE aprueba la norma que busca acabar con los excesos en la concesión de créditos hipotecarios

Los Estados contarán a partir de ahora con un plazo de dos años para incorporar la directiva a sus respectivas legislaciones nacionales.

FACUA.org
Europa-29/01/2014
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Los ministros de Economía de la UE han dado este 28 de enero su aprobación final -con la abstención de República Checa, Luxemburgo y Letonia- la nueva norma cuyo objetivo es acabar con los excesos en la concesión de créditos hipotecarios como los que p

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