La UE aprueba reforzar la seguridad de los productos electrónicos y eléctricos en Europa
Se actualizará la normativa con el objetivo de impedir que los materiales tóxicos que contienen estos productos puedan plantear un riesgo para la salud o un impacto medioambiental negativo.
FACUA.org
Europa-25/11/2010
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La Unión Europea ha aprobado este miércoles reforzar la seguridad de los productos electrónicos y eléctricos en Europa ampliando para ello el número de productos que no podrán contener sustancias tóxicas como el plomo o el mercurio, después