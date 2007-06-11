La UE fija la denominación 'ternera blanca' o 'lechal' para reses de hasta ocho meses y 'ternera' hasta doce
El objetivo es garantizar la competencia leal y también informar apropiadamente a los consumidores sobre la carne que compran.
FACUA.org
Europa-11/06/2007
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El Consejo de Agricultura y Pesca acordó hoy establecer una serie de denominaciones comunes para la carne de ternera, en función de la edad de la res en el momento de ser sacrifica y del sistema de producción ganadera que se haya empleado, que establece que se llamará