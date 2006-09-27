La UE investigará si el espionaje financiero de EE.UU. a través del consorcio Swift violó la legislación europea
El consorcio bancario internacional Swift facilitó a EE.UU. datos personales relativos a operaciones financieras de miles de usuarios.
FACUA.org
Internacional-27/09/2006
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Los responsables de protección de datos de los veinticinco países de la Unión Europea (UE) van a investigar si el espionaje financiero estadounidense a través del consorcio bancario internacional Swift violó las leyes europeas.
Los responsables, reunidos