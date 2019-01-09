La Xunta multa con 2.000 euros a la empresa que hace el campo de golf de Xaz por un vertido de barro
La sanción se corresponde al primer vertido de barro a la ría de Santa Cruz el pasado verano. La Xunta prevé una segunda "por un importe muy superior" en relación a otros vertidos producidos a finales de año.
FACUA.org
Galicia-09/01/2019
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Augas de Galicia, organismo autónomo adscrito a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade de la Xunta de Galicia, ha sancionado con una multa de 2.000 euros a la empresa López Cao, adjudicataria de las obras de la macrourbanización de Xaz con campo de golf y 700 v