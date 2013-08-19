Las autoridades europeas de protección de datos investigan el programa secreto estadounidense Prism
Piden aclaraciones sobre la naturaleza exacta de las informaciones captadas y sobre las condiciones en que las autoridades de EEUU pueden acceder a esos datos.
FACUA.org
Europa-19/08/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los veintinueve organismos europeos de protección de datos anunciaron que han decidido investigar el impacto del programa secreto estadounidense Prism de recopilación de información privada de los principales servidores y su potencial violación de la normativa europea de protección de información