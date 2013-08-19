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Las autoridades europeas de protección de datos investigan el programa secreto estadounidense Prism

Piden aclaraciones sobre la naturaleza exacta de las informaciones captadas y sobre las condiciones en que las autoridades de EEUU pueden acceder a esos datos.

FACUA.org
Europa-19/08/2013
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Los veintinueve organismos europeos de protección de datos anunciaron que han decidido investigar el impacto del programa secreto estadounidense Prism de recopilación de información privada de los principales servidores y su potencial violación de la normativa europea de protección de información

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