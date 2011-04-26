Las ayudas a la compra de neumáticos eficientes se aplicarán a partir del 10 de junio
Este Plan supondrá una subvención de 20 euros por neumático para las personas físicas que decidan acogerse a esta iniciativa.
FACUA.org
España-26/04/2011
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Las ayudas a la compra de neumáticos eficientes, comprendidas en el marco del Plan Renove, se empezarán a aplicar en las operaciones de compra por parte de clientes particulares (personas físicas) a partir del próximo 10 de junio y el presupuesto total, de 4,8 millones