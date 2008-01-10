Más noticias

Las centrales nucleares notificaron 93 incidentes al CSN en 2007

El Consejo de Seguridad Nuclear achaca el aumento del 40% a la ampliación de los conceptos de notificación establecidos en la normativa.

FACUA.org
España-10/01/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Las centrales nucleares españolas notificaron noventa y tres incidentes en 2007, lo que supone un incremento del 40% respecto a los sesenta y seis registrados el año anterior, según el balance provisional de las notificaciones registradas por el Consejo de Seguridad Nuclear (

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos