Las centrales nucleares notificaron 93 incidentes al CSN en 2007
El Consejo de Seguridad Nuclear achaca el aumento del 40% a la ampliación de los conceptos de notificación establecidos en la normativa.
FACUA.org
España-10/01/2008
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Las centrales nucleares españolas notificaron noventa y tres incidentes en 2007, lo que supone un incremento del 40% respecto a los sesenta y seis registrados el año anterior, según el balance provisional de las notificaciones registradas por el Consejo de Seguridad Nuclear (