Las centrales nucleares superan los test de resistencia pero deberán implantar medidas de mejora a partir de 2012
Cada central tendrá su propio centro de emergencias y refugio.
FACUA.org
España-23/12/2011
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Las centrales nucleares españolas han aprobado las pruebas de resistencia a las que se han sometido en los últimos seis meses, al no haberse identificado «ningún aspecto» que suponga deficiencias relevantes en la seguridad. Sin embargo, a principios de 2012, el Conse