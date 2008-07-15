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Las comunicaciones móviles generaron un 39% más de consultas y denuncias que las fijas en el primer semestre de 2008

Vodafone ocupó la primera posición, con el 32,0%, mientras que Yoigo destacó en el tercer lugar con nada menos que el 22,4%.

FACUA.org
España-15/07/2008
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El balance del primer semestre de 2008 de FACUA-Consumidores en Acción revela que las comunicaciones móviles fueron objeto de un 39,2% más de consultas y reclamaciones que las fijas.

Las telecomunicaciones generaron entre enero y junio el 29,9% de las

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