Las eléctricas recortan el plazo para pagar las facturas de la luz y penalizar los retrasos
Valiéndose de un Real Decreto de diciembre de 2012, están notificando a los usuarios el cambio en las condiciones para recibos con domiciliación bancaria. FACUA critica la falta de sensibilidad del Gobierno.
FACUA.org
España-19/08/2015
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