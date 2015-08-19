Nuestras accionesPasa de veinte a siete días

Las eléctricas recortan el plazo para pagar las facturas de la luz y penalizar los retrasos

Valiéndose de un Real Decreto de diciembre de 2012, están notificando a los usuarios el cambio en las condiciones para recibos con domiciliación bancaria. FACUA critica la falta de sensibilidad del Gobierno.

FACUA.org
España-19/08/2015
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que las eléctricas han recortado el plazo para pagar las facturas de la luz y aplicar penalizaciones por retrasos, que pasa de veinte a siete días. Valiéndose de un Real Decreto de diciembre de 2012, la compañía vi

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