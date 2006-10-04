Las empresas podrán tener asociaciones de consumidores 'a sueldo' si no hay cambios en el proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores
El texto se debate hoy en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.
FACUA.org
España-04/10/2006
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