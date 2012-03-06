Las nominadas a La Peor Empresa del Año son Bankia, CAM, Movistar, Vodafone y Ryanair
Los consumidores podrán votar hasta el 15 de marzo a su 'favorita' y también a las nominadas a El Peor Anuncio y La Peor Peor Práctica Empresarial.
FACUA.org
España-06/03/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las nominadas a La Peor Empresa del Año son Bankia, CAM, Movistar, Vodafone y Ryanair. Este martes 6 de marzo se ha abierto el plazo para las votaciones, que se prolongará hasta el 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
FACUA-Consumidores en Ac