Las ofertas de luz y gas son más caras o representan un ahorro insignificante frente a las tarifas fijadas por el Gobierno
FACUA analiza las veinticuatro ofertas de luz, gas y combinados de electricidad más gas que anuncian las principales comercializadoras energéticas.
FACUA.org
España-24/11/2010
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