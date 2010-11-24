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Las ofertas de luz y gas son más caras o representan un ahorro insignificante frente a las tarifas fijadas por el Gobierno

FACUA analiza las veinticuatro ofertas de luz, gas y combinados de electricidad más gas que anuncian las principales comercializadoras energéticas.

FACUA.org
España-24/11/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio comparativo sobre las tarifas que ofertan en el mercado libre de la luz y la electricidad las principales comercializadoras energéticas del país y sus diferencias con respecto a las tarifas fijadas por el Ministerio de Indu

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