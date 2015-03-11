Las prácticas comerciales fraudulentas de las grandes eléctricas reciben el premio al #peorabuso2014
Las compañías presentan sus tarifas del mercado libre como si se tratase de descuentos u ofertas más ventajosas, cuando en realidad en la mayoría de los casos encarecen la factura.
FACUA.org
España-11/03/2015
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Las prácticas comerciales fraudulentas de las grandes compañías eléctricas representan El Peor Abuso del Año. El sector energético ha sido merecedor de la distinción al recibir los votos del 38,5% de los consumidores que han participado en en la sexta edición de estos premios convocados por FACUA