Las 'tarifas del 6' de las principales compañías de móvil suponen más del doble que los mejores precios por minuto del mercado
FACUA advierte que frente a los 6 céntimos más IVA por minuto de Movistar, Orange y Yoigo, los usuarios pueden encontrar tarifas de hasta 2,4 céntimos.
FACUA.org
España-07/06/2011
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que las nuevas tarifas del 6 que han lanzado Movistar y Orange en telecomunicaciones móviles, sumándose a la que ya tenía Yoigo, suponen más del doble de los mejores precios por minuto del mercado.
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