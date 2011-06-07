Nuestras accionesLa auténtica guerra del móvil la libran los virtuales

Las 'tarifas del 6' de las principales compañías de móvil suponen más del doble que los mejores precios por minuto del mercado

FACUA advierte que frente a los 6 céntimos más IVA por minuto de Movistar, Orange y Yoigo, los usuarios pueden encontrar tarifas de hasta 2,4 céntimos.

FACUA.org
España-07/06/2011
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que las nuevas tarifas del 6 que han lanzado Movistar y Orange en telecomunicaciones móviles, sumándose a la que ya tenía Yoigo, suponen más del doble de los mejores precios por minuto del mercado.

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