Las telecomunicaciones, responsables del 24% de las reclamaciones de los usuarios andaluces
Las Asociaciones integradas en FACUA Andalucía tramitaron más de 19.000 consultas y reclamaciones. La adquisición de viviendas fue el segundo sector en número de quejas, seguido de la compra y reparación de automóviles.
FACUA.org
Andalucía-17/01/2006
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA recibió durante el año 2005 un total de 19.360 consultas y reclamaciones en las sedes de sus ocho Asociaciones provinciales, un 12% más que en el ejercicio anterior.
El cúmulo de ir