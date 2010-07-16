Las telecomunicaciones siguen siendo la principal causa de las consultas y denuncias de los consumidores gaditanos
FACUA Cádiz ha atendido más 1.500 consultas y denuncias durante el primer trimestre del año.
FACUA.org
Cádiz-16/07/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Durante el primer semestre del presente año, la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA ha atendido 1.174 consultas y 369 denuncias o reclamaciones, presentadas por los consumidores en la provincia personalmente, telefónicamente o a través de