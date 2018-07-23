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Las telecos desplazan a la banca al segundo puesto del podio en las denuncias de los andaluces en FACUA

El caso iDental sitúa a la sanidad en el tercer puesto del ranking de reclamaciones durante el primer semestre de 2018.

FACUA.org
Andalucía-23/07/2018
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Las telecomunicaciones han desplazado a la banca al segundo puesto del podio en las denuncias de los andaluces en FACUA durante el primer semestre de 2018. El caso iDental ha situado a la sanidad en el tercer puesto del ranking de reclamaciones.

En este periodo, los equipos jur&ia

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