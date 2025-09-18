Leroy Merlín, condenada a abonar a una socia de FACUA más de 600 euros por una mampara de ducha que se rompió al poco de ser instalada
La empresa se negó inicialmente a hacer valer la garantía de la mampara bajo el pretexto de que la rotura se debió a un mantenimiento inadecuado por parte de la afectada.
FACUA.org
Cádiz-18/09/2025
El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cádiz ha condenado a Leroy Merlín a abonar a una socia de FACUA los 666 euros que pagó por la compra e instalación de una mampara de ducha que colapsó y se rompió apenas seis meses después de haber sido instalada.
María G., v