Lidl alerta sobre dos lotes de botes de orégano por riesgo de daños en el hígado
Se trata de Kania Orégano, de 7,5 gramos, con fecha de consumo preferente de julio de 2022 y referencia LA91832 y LC91834.
FACUA.org
España-10/02/2020
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La cadena de supermercados Lidl ha alertado sobre la presencia de alcaloides pirrolizidínicos en dos lotes de orégano por riesgo de daños en el hígado. En concreto, el producto afectado es Kania Orégano, de 7,5 gramos, con fecha de consumo preferente de julio de