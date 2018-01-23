Lidl, obligada a retirar unos falsos audífonos tras la denuncia de FACUA
Los amplificadores de sonido Vitalcontrol se presentaban como un producto "ideal para personas con problemas auditivos".
FACUA.org
España-23/01/2018
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, Lidl se ha visto obligada a retirar de sus establecimientos unos amplificadores de sonido comercializados irregularmente como audífonos, cuyo uso está desaconsejado por las autoridades sanitarias para personas con dificultades