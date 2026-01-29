Limitación en alta velocidad: Las compañías deben pagar las indemnizaciones del reglamento europeo si eliminan compromisos de puntualidad
Iryo ha decidido cancelar sus "políticas habituales de compensaciones por retraso" en determinados trayectos, pero esto no le permite incumplir los compromisos mínimos que dispone la normativa comunitaria.
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que las tres compañías de tren que operan en España, Renfe, Iryo y Ouigo, deben abonar las indemnizaciones por retrasos que establece la normativa europea si eliminan sus compromisos de puntualidad por las limitaciones de velocidad que ha impuesto Adif en