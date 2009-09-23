Los bancos españoles e italianos son los que cobran comisiones más altas en la UE por el mantenimiento de la cuenta corriente
El Ejecutivo comunitario criticó la falta de transparencia de las entidades de España al informar a los usuarios de sus tarifas.
FACUA.org
Europa-23/09/2009
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Los bancos españoles y los italianos son los que cobran comisiones más altas en toda la Unión Europea (UE) por el mantenimiento de la cuenta corriente, según un informe publicado este martes por la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario criticó