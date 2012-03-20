Los consumidores deciden que el reparto de bonus a directivos de bancos rescatados es La Peor Práctica Empresarial del Año
Competía con el desahucio de afectados por el impago de hipotecas, que ha quedado en segundo lugar, la negativa a facilitar teléfonos de atención al cliente gratuitos, el cierre repentino de compañías aéreas con el abandono de viajeros y el fraude de las participaciones preferentes.
FACUA.org
España-20/03/2012
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Los consumidores españoles han decidido que el reparto de bonus a directivos de bancos rescatados ha sido La Peor Práctica Empresarial del Año.
Ha sido la práctica más votada de las cinco nominadas en esta categoría de los premios a La Peor Empresa