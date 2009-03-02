Los contribuyentes ya pueden solicitar el borrador del IRPF o los datos fiscales
Se introducen como nuevas deducciones los 400 euros y el alquiler de vivienda habitual.
FACUA.org
España-02/03/2009
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Desde el lunes 2 de marzo se abre el plazo de solicitud del borrador del IRPF de 2008 y de los datos fiscales para aquellos contribuyentes que no lo pidieron marcando la casilla correspondiente en la declaración de la renta presentada el año pasado o que no lo confirmaron. El plazo