Los delegados territoriales de FACUA celebran en Madrid su reunión anual
FACUA cuenta actualmente con federaciones y asociaciones en siete comunidades autónomas y delegaciones territoriales en otras siete.
FACUA.org
España-29/03/2007
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Los delegados territoriales de FACUA han celebrado el 28 de marzo en Madrid su II Reunión Anual.
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