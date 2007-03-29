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Los delegados territoriales de FACUA celebran en Madrid su reunión anual

FACUA cuenta actualmente con federaciones y asociaciones en siete comunidades autónomas y delegaciones territoriales en otras siete.

FACUA.org
España-29/03/2007
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Los delegados territoriales de FACUA han celebrado el 28 de marzo en Madrid su II Reunión Anual.

En la actualidad, FACUA cuenta con asociaciones y federaciones de ámbito provincial y autonómico en siete comunidades y, gracias al compromiso de muchos de sus socios por

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