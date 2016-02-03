Los fraudes en telecomunicaciones provocaron 6 de cada 10 denuncias de los malagueños en FACUA en 2015
La subida ilegal de tarifas de Movistar Fusión y el fraude en las emisiones contaminantes de Volkswagen provocaron un importante incremento en las consultas y reclamaciones.
FACUA.org
Málaga-03/02/2016
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