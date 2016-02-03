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Los fraudes en telecomunicaciones provocaron 6 de cada 10 denuncias de los malagueños en FACUA en 2015

La subida ilegal de tarifas de Movistar Fusión y el fraude en las emisiones contaminantes de Volkswagen provocaron un importante incremento en las consultas y reclamaciones.

FACUA.org
Málaga-03/02/2016
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Los fraudes de las compañías de telecomunicaciones provocaron seis de cada diez denuncias de los consumidores malagueños en FACUA durante 2015 (ver tabla). Se trata del mayor por

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