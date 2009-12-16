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Los juguetes suben de precio pese a la crisis

FACUA compara los precios de 147 juguetes en seis grandes superficies comerciales. La oscilación media que puede encontrar el consumidor es sólo del 2%.

FACUA.org
España-16/12/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio comparativo en seis grandes superficies comerciales españolas sobre los precios de 147 juguetes para todas las edades de treinta y cinco fabricantes.

Pese a la crisis, la gran mayoría de juguetes encuestados han sub

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