Más noticiasInforme del Consejo General del Poder Judicial

Los juzgados de cláusulas suelo reciben más de 57.000 demandas hasta principios de septiembre

El de Madrid, con 13.064 demandas, es el juzgado que más casos ha recibido. Le siguen Barcelona, con 4.644, y Sevilla, con 2.946.

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España-20/09/2017
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El número de demandas presentadas entre el 1 de junio y el 8 de septiembre pasados en los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías r

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