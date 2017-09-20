Los juzgados de cláusulas suelo reciben más de 57.000 demandas hasta principios de septiembre
El de Madrid, con 13.064 demandas, es el juzgado que más casos ha recibido. Le siguen Barcelona, con 4.644, y Sevilla, con 2.946.
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España-20/09/2017
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