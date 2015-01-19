Los médicos alertan de que el precio "abusivo" de fármacos como Sovaldi pone en riesgo la sanidad
La Organización Médica Colegial considera "un profundo disparate" la escalada de precios que ha supuesto la aparición de medicinas contra la hepatitis C.
FACUA.org / Agencias
España-19/01/2015
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La Organización Médica Colegial (OMC) ha advertido de que los precios «abusivos» de los nuevos fármacos para la hepatitis C están abriendo «una senda peligrosa» para otros fármacos innovadores que se aprueben, lo que puede provocar el «cola