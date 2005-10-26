Los mensajes contradictorios sobre el consumo de alimentos aumentan la confusión de los consumidores en relación a la gripe aviar
La Federación lamenta el recelo de determinadas autoridades a reconocer la posible transmisión del virus de la gripe aviar a través del consumo de alimentos si no se cocinan a 70º o por la falta de medidas higiénicas al manipularlos.
FACUA.org
España-26/10/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica que los mensajes contradictorios que están lanzando diversas autoridades sobre el consumo de aves y huevos está aumentando la confusión de los consumidores en relación a la gripe aviar.
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