Nuestras acciones

Los miembros de la Plataforma por un Metro Público no asistirán a la presentación de su nueva imagen y recuerdan que la participación que piden es muy diferente

La Plataforma está integrada por ocho colectivos de consumidores, vecinos, padres de alumnos y sindicatos.

FACUA.org
Sevilla-07/02/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Plataforma Ciudadana por un Metro Público ha dirigido hoy una carta al presidente de la Sociedad Metro de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos, en la que declinan su invitación a la presentación de su nueva imagen corporativa y advierten que su participación en un

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos