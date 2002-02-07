Los miembros de la Plataforma por un Metro Público no asistirán a la presentación de su nueva imagen y recuerdan que la participación que piden es muy diferente
La Plataforma está integrada por ocho colectivos de consumidores, vecinos, padres de alumnos y sindicatos.
FACUA.org
Sevilla-07/02/2002
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La Plataforma Ciudadana por un Metro Público ha dirigido hoy una carta al presidente de la Sociedad Metro de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos, en la que declinan su invitación a la presentación de su nueva imagen corporativa y advierten que su participación en un