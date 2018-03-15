Los nominados a #LaPubliMásMachista del año son Liberbank, Madrid Open, TeDi y el Ministerio de Sanidad
Los consumidores ya pueden votar para elegir a El Peor Anuncio, La Peor Empresa y El Peor Fraude de 2017.
FACUA.org
España-15/03/2018
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Cuatro campañas machistas compiten por ser elegidas El Peor Anuncio del Año en la novena edición de estos premios lanzados por FACUA-Consumidores en Acción. Se trata de anuncios y catálogos publicitarios de Liberbank, Mutua Madrid Open, TeDi y el Ministeri