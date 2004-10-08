Los operadores de móviles ingresaron irregularmente en un año más de 1.670 millones de euros inflando las tarifas de interconexión por encima de lo que permite la legislación
El Real Decreto que regula las tarifas de interconexión establece que deben estar orientadas a costes, pero los últimos informes de la CMT sobre las contabilidades de Movistar y Vodafone relativos a 2002 revelan que sus ingresos por estos conceptos les suponen márgenes de hasta el 207,4% sobre los costes.
FACUA.org
España-08/10/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que las tarifas que pagan los consumidores españoles por llamar desde y hacia móviles están infladas artificialmente debido a que las compañías de telefonía móvil cobran unas ta