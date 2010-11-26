Los países más pobres del mundo están "atrapados" por los altibajos financieros
Según ha afirmado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) en un informe.
FACUA.org
Internacional-26/11/2010
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Los países más pobres del mundo están «atrapados» por los altibajos financieros, y sus previsiones a medio plazo son «motivo de preocupación», según ha afirmado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) en un inform