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Los precios de exportación aumentaron un 2% en julio y los de importación crecieron un 0,8%

Con respecto a los precios de exportación, los bienes intermedios fueron los que más crecieron con respecto al mismo periodo del año pasado.

FACUA.org
España-14/09/2007
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El Indice General de Precios de Exportación registró un incremento del 2% en julio respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el de importación creció un 0,8%, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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