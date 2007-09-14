Los precios de exportación aumentaron un 2% en julio y los de importación crecieron un 0,8%
Con respecto a los precios de exportación, los bienes intermedios fueron los que más crecieron con respecto al mismo periodo del año pasado.
FACUA.org
España-14/09/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Indice General de Precios de Exportación registró un incremento del 2% en julio respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el de importación creció un 0,8%, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).